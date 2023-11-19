Бывший министр внутренних дел утверждает, что за ним незаконно следили

Бывший министр внутренних дел Павел Войку утверждает, что за ним незаконно велось наблюдение. "С начала избирательной кампании я заметил, что за мной и представляемой мною бельцкой командой ведется наблюдение.
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