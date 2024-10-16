Жители Текстильщиков могут получить новую профессию на фестивале трудоустройства

Москва предоставляет горожанам широкие возможности для трудоустройства и карьерного развития. 17 октября в центре «Профессии будущего» для желающих найти работу в ИТ-сфере организуют фестиваль трудоустройства «Код будущего».
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