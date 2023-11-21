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На Гавайях американский противолодочный самолёт P-8 Poseidon выкатился за пределы аэродрома и упал в океан

На Гавайях американский противолодочный самолёт P-8 Poseidon выкатился за пределы аэродрома и упал в океан

Американская пресса сообщает об авиационном происшествии на одной из военных баз ВМС США на Гавайских островах.

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