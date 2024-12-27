Ремонт сделают бесплатно: кто имеет полное право рассчитывать на устранение неполадок в квартире не за свой счет Ольга БезродняяВопрос ремонта в квартире, осуществляемого без затрат собственника, становится особенно актуальным в условиях современного жилья.