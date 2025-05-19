Жителей Щукина приглашают поучаствовать в создании комфортной городской среды

Своими инициативами по развитию столицы москвичи делятся в разделе «Предложить идею». Присоединиться к проекту могут и неравнодушные жители района Щукино «Чтобы начать участвовать в развитии столицы, нужно зарегистрироваться на платформе «Город идей» с помощью учетной записи на портале mos.
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