Жителей Щукина приглашают поучаствовать в создании комфортной городской среды

Своими инициативами по развитию столицы москвичи делятся в разделе «Предложить идею». Присоединиться к проекту могут и неравнодушные жители района Щукино «Чтобы начать участвовать в развитии столицы, нужно зарегистрироваться на платформе «Город идей» с помощью учетной записи на портале mos.