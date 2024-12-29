"Осина" полетит вслед за "Орешником": Секретная разработка - что о ней известно. Главком РВСН Сергей Каракаев назвал оружие, которое способно дотянуться до США не только с Камчатки, но и с более обжитых регионов России.
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