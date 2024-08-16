Турчак назвал преступлением бесконтрольную распродажу земель в Республике Алтай

Он отметил, что каждый третий вопрос на встречах с местными жителями касается земельных отношений Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак рассказал, как в регионе будут бороться с бесконтрольной распродажей земель, сообщает Telegram-канал регионального правительства.
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