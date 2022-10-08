Писатель Глуховский и рэпер Oxxxymiron признаны иноагентами

Глуховского еще летом объявили в розыск. фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Минюст России включил писателя Дмитрия Глуховского в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Мирон Фёдоров, более известный как Oxxxymiron, пополнил список физлиц-иноагентов.