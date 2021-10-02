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ВВП России в августе вырос на 3,7%

ВВП России в августе вырос на 3,7%

Уровень внутреннего валового продукта (ВВП) в России в августе оказался выше допандемийного уровня и к концу лета увеличился в годовом выражении на 3,7%.

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