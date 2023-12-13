«НГ»: РФ ждет наплыв беженцев из «русского мира»

В скором времени в Россию хлынут беженцы из «русского мира». Такой прогноз представило Московское бюро по правам человека (МБПЧ) в докладе о нарушениях в 2023 году за рубежом прав граждан РФ и соотечественников, выдержки приводит «Независимая газета».