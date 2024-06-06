Екатеринбург встал в пробки из-за фестивальных перекрытий в центре

В Екатеринбурге сегодня ночью перекрыли центр города ради мотофестиваля «Движение». Участок улицы 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Малышева будет закрыт для транспорта в течение четырех дней и откроется только в ночь на понедельник, 10 июня.