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ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибе

Спецслужбы Украины завербовали его, когда тот был во Львове.фото: nac.gov.ru--> В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал теракт на Транссибирской магистрали, сообщает пресс-служба силового ведомства.

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