Фигурант дела об убийстве Дугиной злоупотреблял спиртным на службе в ВСУ

Обвиняемый в причастности к убийству политолога и публициста Дарьи Дугиной гражданин Украины Богдан Цыганенко во время службы в ВСУ злоупотреблял алкоголем, передает РИА Новости со ссылкой на данные решения украинского суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии