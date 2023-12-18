В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по факту несвоевременного оказания медицинской помощи ребенку в Новосибирской области

В социальных медиа сообщается, что в Новосибирске сотрудники скорой медицинской помощи отказали в выезде на вызов к ребенку с температурой, а после ухудшения состояния несвоевременно доставили его в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии