В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры.
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