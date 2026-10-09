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Мерца возмутило, что Шрёдер присутствовал на праздновании дня рождения Путина

Мерца возмутило, что Шрёдер присутствовал на праздновании дня рождения Путина Немецкий канцлер Мерц возмущен тем, что бывший глава правительства ФРГ Шрёдер присутствовал на праздновании дня рождения президента России Владимира Путина.

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