В Петербурге планируют открыть «Сталин-центр»

Также коммунисты попросят восстановить Сталинскую премию. «Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах к 145-летию со дня рождения Сталина в следующем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии