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В Петербурге планируют открыть «Сталин-центр»

Также коммунисты попросят восстановить Сталинскую премию. «Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах к 145-летию со дня рождения Сталина в следующем году.

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