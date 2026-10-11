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Бахрейнская Beyon продаёт финтех-бизнес саудовской Barq в обмен на долю в компании

Бахрейнская Beyon продаёт финтех-бизнес саудовской Barq в обмен на долю в компании

Телекоммуникационная группа Beyon из Бахрейна подписала обязывающее соглашение о продаже дочерней компании Beyon Money холдингу Technologies Union Holding Company, который владеет саудовской финансовой платформой Barq.

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