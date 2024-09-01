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Царьград

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Водитель погиб в аварии в Нерчинском районе Забайкалья, пассажир травмирован

Водитель погиб в аварии в Нерчинском районе Забайкалья, пассажир травмирован

Водитель умер после переворота авто в Нерчинском районе.В это воскресенье в полшестого утра на трассе в Нерчинском районе Забайкалья имела место смертельное ДТП.

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