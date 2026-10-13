Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию

В фокусе внимания Молодежь во все времена представляла интерес для информационных и идеологических диверсий.
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А прежде всего нужно признать, что всё это происходит внутри России!( Вся агрессивная и навязчивая реклама конкурирующих между собой банков и есть эта самая "информационная война против российской молодежи". Из молодых делают потребителей без чести и совести...
Нужна понятная идеология, определенная в Конституции! Например, в Конституции СССР 1977 года применительно к этапу развития страны-это концепция "развитого социализма"...
А вот в нынешней Конституции официальная государственная идеология отсутствует(ст. 13), но есть "идеологическое многообразие" и "политическое многообразие и многопартийность"...т.е. общенациональную идею надо как-то грамотно и понятно для всех все-таки сформулировать...