Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 417 подписчиков

Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию

Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию

В фокусе внимания Молодежь во все времена представляла интерес для информационных и идеологических диверсий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Надежда
Надежда

А прежде всего нужно признать, что всё это происходит внутри России!( Вся агрессивная и навязчивая реклама конкурирующих между собой банков и есть эта самая "информационная война против российской молодежи". Из молодых делают потребителей без чести и совести...

Профиль пользователя Betahon
Betahon

Нужна понятная идеология, определенная в Конституции! Например, в Конституции СССР 1977 года применительно к этапу развития страны-это концепция "развитого социализма"...
А вот в нынешней Конституции официальная государственная идеология отсутствует(ст. 13), но есть "идеологическое многообразие" и "политическое многообразие и многопартийность"...т.е. общенациональную идею надо как-то грамотно и понятно для всех все-таки сформулировать...