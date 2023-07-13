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Анастасия Ракова: В Москве вдвое выросло число клинических исследований лекарств, организованных при поддержке правительства столицы

Анастасия Ракова: В Москве вдвое выросло число клинических исследований лекарств, организованных при поддержке правительства столицы

Число клинических исследований лекарств, организованных при поддержке правительства Москвы, выросло вдвое, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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