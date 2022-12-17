Закон, порядок, государство

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Праздник Тельцов, авантюры Львов и подъем Весов: подробный гороскоп на 18 декабря

Праздник Тельцов, авантюры Львов и подъем Весов: подробный гороскоп на 18 декабря

ОВНЫ, найдите сегодня возможность подвигаться, пообщаться; настойчивее зазывайте гостей, наносите визиты сами, выступите организатором выхода в город.

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