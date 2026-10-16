Подержанная легковушка в России стоила в сентябре 2026 года в среднем 1 млн 462 тыс. рублей. Откуда цифра? Из ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», который готовит агентство «Автостат».
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