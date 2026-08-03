Классические рок-треки прошедшей недели

Они будут раскидывать флаги на улицах Джиллингема, когда появятся новости о том, что местные герои The Zac Schulze Gang одержали победу в нашем последнем конкурсе "Песни недели", благодаря синглу, вдохновленному Робертом Джонсоном (Robert Johnson) "Hellhounds On My Trail".