Классические рок-треки прошедшей недели

Они будут раскидывать флаги на улицах Джиллингема, когда появятся новости о том, что местные герои The Zac Schulze Gang одержали победу в нашем последнем конкурсе "Песни недели", благодаря синглу, вдохновленному Робертом Джонсоном (Robert Johnson) "Hellhounds On My Trail".
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