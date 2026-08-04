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Царьград

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Трамп выбрал новый Air Force One: авиационный подарок Катара

Трамп выбрал новый Air Force One: авиационный подарок Катара

Президент США Дональд Трамп выбрал новый Air Force One для полета из Вашингтона в Лос-Анджелес. Самолет, полученный в подарок от Катара, уступает предыдущему по возможностям безопасности, но Белый дом заверяет о высоком уровне защиты президента.

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