Трамп выбрал новый Air Force One: авиационный подарок Катара

Президент США Дональд Трамп выбрал новый Air Force One для полета из Вашингтона в Лос-Анджелес. Самолет, полученный в подарок от Катара, уступает предыдущему по возможностям безопасности, но Белый дом заверяет о высоком уровне защиты президента.
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