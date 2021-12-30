Честный обзор производителей кирпича в Казани

Арский кирпичный завод производит кирпич в небольшой цветовой гамме, это кирпичи красных (темно-красный, красный, светло-красный, абрикос) и коричневых (терракот, глясе, шоколад) оттенков, также можно собрать красную и коричневую баварскую кладку.