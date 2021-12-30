stroimdom21

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Честный обзор производителей кирпича в Казани

Честный обзор производителей кирпича в Казани

Арский кирпичный завод производит кирпич в небольшой цветовой гамме, это кирпичи красных (темно-красный, красный, светло-красный, абрикос) и коричневых (терракот, глясе, шоколад) оттенков, также можно собрать красную и коричневую баварскую кладку.

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