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Снижение административной нагрузки на строительство

Снижение административной нагрузки на строительство

Алексей Хоменок - Генеральный директор G5 Architects. Здоровье строительной отрасли остается одним из ключевых моментов в стабилизации российской экономики, и власти продолжают последовательную политику снижения административной нагрузки на отрасль.

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