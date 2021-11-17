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В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции получили новые служебные автомобили

В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции получили новые служебные автомобили

В День своего 98-летия участковые уполномоченные полиции получили новые служебные автомобили. Торжественное вручение стражам правопорядка автотранспорта состоялось на площади перед Законодательным собранием края.

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