В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции получили новые служебные автомобили

В День своего 98-летия участковые уполномоченные полиции получили новые служебные автомобили. Торжественное вручение стражам правопорядка автотранспорта состоялось на площади перед Законодательным собранием края.
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