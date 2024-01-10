Мужчина с ножом напал на жительницу Уссурийска

В Уссурийске задержали 26-летнего мужчину, который, угрожая ножом, забрал у женщины деньги, сотовые телефоны, а также заставил перевести с ее счета через онлайн-банк средства на другой счет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г.