Мужчина с ножом напал на жительницу Уссурийска

В Уссурийске задержали 26-летнего мужчину, который, угрожая ножом, забрал у женщины деньги, сотовые телефоны, а также заставил перевести с ее счета через онлайн-банк средства на другой счет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г.
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