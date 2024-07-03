Сотрудники МЧС приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Сотрудники Отдела по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в городском округе Москва приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий.
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