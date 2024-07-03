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Сотрудники МЧС приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Сотрудники МЧС приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий

Сотрудники Отдела по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в городском округе Москва приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий.

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