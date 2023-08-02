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Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

В Белгородской области сработала система ПВО. Об этом сообщил сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.

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