Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

В Белгородской области сработала система ПВО. Об этом сообщил сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.