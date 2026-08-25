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ИА Регнум

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Кириенко принял участие во встрече, посвященной сохранению наследия Южной Осетии

Кириенко принял участие во встрече, посвященной сохранению наследия Южной Осетии

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с врио президента Южной Осетии Маратом Камболовым принял участие во встрече с деятелями культуры республики, посвященной сохранению наследия Южной Осетии.

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