Кириенко принял участие во встрече, посвященной сохранению наследия Южной Осетии

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с врио президента Южной Осетии Маратом Камболовым принял участие во встрече с деятелями культуры республики, посвященной сохранению наследия Южной Осетии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии