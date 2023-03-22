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Суд приговорил экс-главу волгоградского СУСК Музраева к 20 годам колонии

Суд приговорил экс-главу волгоградского СУСК Музраева к 20 годам колонии

Суд вынес приговор бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву, который обвинялся в организации покушения на губернатора Андрея Бочарова, сообщает корреспондент The Moscow Post в Волгоградской области.

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