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Россиянина, создавшего нарколабораторию в квартире, экстрадировали из Сербии

Россиянина, создавшего нарколабораторию в квартире, экстрадировали из Сербии

МВД РФ В Москву из Сербии доставлен гражданин России, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков и находившийся в международном розыске.

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