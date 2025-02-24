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Царьград

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Венгрия против 80 млрд евро на оружие для Украины: заявление главы МИД

Венгрия против 80 млрд евро на оружие для Украины: заявление главы МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против планов Евросоюза по выделению десятков миллиардов евро на поставку оружия Украине.

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