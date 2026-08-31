В сентябре на юге России прогнозируют повышенную пожароопасность

Авиалесоохрана спрогнозировала повышенные риски пожаров в сентябре на юге России.Погодные условия напрямую влияют на пожарную обстановку в лесах и на других природных территориях.
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