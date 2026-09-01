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Царьград

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"Посмотрите на карту": Россию призвали к "удару по НАТО"? Сенсационные детали атаки на Киев, о которых промолчали сводки

"Посмотрите на карту": Россию призвали к "удару по НАТО"? Сенсационные детали атаки на Киев, о которых промолчали сводки

Исход украинского конфликта подсказала обычная карта, а в Киеве тем временем пытаются понять, где прогадали с ответом России.

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