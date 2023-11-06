Препарат от рака оказался эффективен против болезней сердца

Ученые из Кембриджского университета выявили, что препарат от рака оказался эффективен против широкого спектра воспалительных заболеваний, включая подагру, сердечную недостаточность, кардиомиопатию и фибрилляцию предсердий.
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