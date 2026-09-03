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Трутнев назвал арест российского судна Норвегией попыткой заработать популярность

Трутнев назвал арест российского судна Норвегией попыткой заработать популярность

Зампредседателя правительства Россим — полномочный представитель российского президента в ДФО Юрий Трутнев назвал арест судна «Профессор Молчанов» норвежскими властями попыткой заработать популярность.

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