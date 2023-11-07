На МКАД ДТП с участием фургона и легкового автомобиля привело к гибели человека

На внешней стороне 82-го километра МКАД перед развязкой с Дмитровским шоссе произошло серьезное ДТП. По сообщениям столичного департамента транспорта, фургон столкнулся с остановившимся легковым автомобилем.
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