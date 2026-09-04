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Анри о футболистах на фоне противостояния ФИФА и УЕФА: «У игроков больше власти, чем они думают»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри на фоне критики в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) призвал игроков использовать свой голос в разворачивающейся политической борьбе за контроль над международным футболом.

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