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Пятый канал

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Осенняя ревизия в сарае: как подготовить садовый инвентарь к зиме, чтобы он не заржавел

Осенняя ревизия в сарае: как подготовить садовый инвентарь к зиме, чтобы он не заржавел

Сезон на даче подошел к концу: урожай собран, грядки перекопаны, и последние листья сгребли в кучи. Самое время перевести дух и… вспомнить о садовом инвентаре.

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