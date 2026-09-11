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Воронежские новости

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Воронежская телевышка окрасится в цвета МФМ-2026 13 сентября

Воронежская телевышка окрасится в цвета МФМ-2026 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, главная телевышка областного центра на улице Карла Маркса окрасится в цвета Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026).

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