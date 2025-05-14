Пенсионеров могут освободить от налога на садовые дома

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовили законопроект, освобождающий пенсионеров и ряд льготных категорий граждан от уплаты налога на недвижимость за садовые дома площадью более 50 квадратных метров .
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