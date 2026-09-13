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Царьград

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Нижегородцы вывозят вёдрами белые грибы из Фролищ

Нижегородцы вывозят вёдрами белые грибы из Фролищ

Сентябрь в Нижегородской области выдался удачным для поклонников тихой охоты. Любители сбора грибов активно публикуют в социальных сетях снимки с наполненными доверху ёмкостями, а самой желанной находкой этой осени стал белый гриб.

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