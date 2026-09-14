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Царьград

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В Нижнекамске при атаке дронами погибли две девушки 13 сентября

В Нижнекамске при атаке дронами погибли две девушки 13 сентября

В результате атаки беспилотников в Нижнекамске 13 сентября погибли две девушки. Вдовец одной из погибших, 28-летней Динары, поделился воспоминаниями о супруге и трагедии.

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