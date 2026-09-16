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От заводского станка до всесоюзной славы и позднего отцовства: крутые повороты судьбы Валерия Гатаева

От заводского станка до всесоюзной славы и позднего отцовства: крутые повороты судьбы Валерия Гатаева

Роль Фрола Курганова в эпической телевизионной драме «Тени исчезают в полдень» принесла Валерию Гатаеву всесоюзную известность и любовь миллионов зрителей.

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