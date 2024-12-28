С сегодняшнего дня в ЕС вступает в силу закон, делающий USB-C стандартом для за...

С сегодняшнего дня в ЕС вступает в силу закон, делающий USB-C стандартом для зарядных устройствС сегодняшнего дня, 28 декабря 2024 года, зарядные устройства USB-C станут обязательным стандартом для большинства устройств, продаваемых в Европе, включая смартфоны и игровые приставки.