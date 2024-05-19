В центре Рязани перекрыли движения транспорта из-за полумарафона

Напомним, с 6:00 до 13:00 перекроют автомобильное движение на площади Соборной и улице Петровой. А с 8:00 до 13:00 нельзя будет проехать по маршруту забега: Кремлёвский Вал – проезд Речников – Окское шоссе – озеро Ореховое – Окское шоссе – улица Свободы – площадь Свободы – улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлёвского Вала и улицей Рыбацкой.