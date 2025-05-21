В Марфине к июню заменят километр водопроводных сетей

Специалисты АО «Мосводоканал» прокладывают новые трубы, по которым в дома горожан пойдет холодная вода на участке от дома №25 строение 16 на улице Ботанической до пересечения ее с улицей Академика Королева.
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